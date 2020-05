Deputado Federal Delegado Antonio Furtado e Márcia Cury encontram com prefeitos de Pinheiral e Resende

As visitas fazem parte do trabalho de mapeamento das necessidades dos municípios para o enfrentamento da pandemia do Covid-19

A quinta-feira (07/05) foi dedicada, pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado e pela Coordenadora de Saúde do Médio Paraíba na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, Márcia Cury, a reuniões com os prefeitos da região, Ednardo Barbosa, de Pinheiral, e Diogo Balieiro, de Resende. O objetivo é continuar o mapeamento dos municípios no enfrentamento a pandemia, propor ações e enviar recursos para auxiliar nas medidas para promover saúde, segurança e estabilidade financeira.

– Minha preocupação é com o avanço do Coronavírus no Sul Fluminense. Para ajudar os municípios tenho dedicado emendas com recursos para compra de respiradores, testes rápido e equipamentos de segurança individual. Para Pinheiral foi liberado R$800mil e R$670mil para Resende. Entendo que as informações sobre a doença mudam a todo momento, por isso a necessidade de estar em constante conversa – destacou o parlamentar.

Para que ações de enfrentamento possam ser tomadas de acordo com a necessidade de cada município, a situação da região vem sendo acompanhada de perto. A rápida contaminação provocada pelo Covid-19 deixou todos os estados em um momento emergencial e o apoio e ajuda de pessoas que entendem da área da saúde são importantes.

– Conhecer a realidade de cada município e as preocupações dos prefeitos é necessário para desenvolver trabalhos pontuais de combate. Estamos nos colocando à disposição dos municípios para ajudar no que for possível. Este é o momento de unirmos forças para vencer essa pandemia – declarou Márcia Cury.

Com oito respiradores divididos entre o Pronto Socorro e o Hospital Municipal Aurélio Gonçalves, uma das preocupações demonstrada pelo prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, é possibilitar a abertura de novos leitos, incluindo a liberação dos que estão ociosos nos hospitais federais.

– Foi um prazer recebê-los em meu gabinete e dar esse panorama sobre a saúde e como estamos trabalhando diante dessa pandemia. Sei dos esforços que estão fazendo para ajudar os municípios com o envio das verbas e por isso aproveito para pedir mais uma ajuda. Seria muito importante se conseguíssemos que os hospitais federais liberassem os leitos ociosos para serem utilizados – explicou o prefeito de Pinheiral.

A mesma preocupação foi demonstrada pelo prefeito de Resende, Diego Balieiro, que acredita na eficácia da utilização dos leitos dos hospitais federais para evitar a migração de pessoas de outras cidades e a sobrecarga do sistema de saúde da região.

– Agradeço a presença do deputado e da Márcia em nossa cidade e de toda ajuda dada neste momento delicado que estamos passando. Acredito que seja mais fácil adaptar uma unidade hospitalar do que construir um hospital de campanha. Estamos em fase de conclusão de uma nova unidade hospitalar no bairro Cidade que ofertará 40 novos leitos. Assim, vamos conseguir criar mais postos de atendimento – afirmou o prefeito de Resende.

Para o deputado federal Delegado Antonio Furtado, a preocupação dos prefeitos é justificada, já que os dados são de avanço da doença em todo o estado do Rio de Janeiro.

– Entendo a preocupação dos prefeitos em relação aos leitos hospitalares. Ninguém quer chegar ao ponto de ter que escolher paciente como aconteceu em países como a Itália. Tenho trabalhado para ajudar as cidades no controle dessa pandemia e esse pedido, com relação aos leitos dos hospitais federais, será encaminhada e passa a ser um pedido meu também – considerou o deputado.