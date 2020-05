Secretaria de Saúde recebe 90 respiradores para equipar hospitais

Entregas feitas pelo Ministério da Saúde também vão beneficiar municípios

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu do Ministério da Saúde, na tarde deste sábado (09/05), uma remessa de 90 respiradores. Os aparelhos, importantes no processo de recuperação dos pacientes com sintomas graves de coronavírus, serão usados nos hospitais da rede estadual, além de serem entregues em apoio aos municípios.

“A chegada dos equipamentos, neste momento em que existe uma corrida mundial pelos respiradores, é importante para podermos fazer o enfrentamento à doença. Os aparelhos vão dar um suporte maior aos pacientes graves internados”, afirma o secretário de Saúde, Edmar Santos.

Os respiradores, que serão usados de forma imediata para abertura de leitos de UTI, vão ser entregues nas seguintes unidades: Hospital Alberto Torres (10), Hospital Geral de Nova Iguaçu (10), Hospital Desembargador Leal Júnior (5), Hospital de Campanha Maracanã (30), Hospital das Freiras (10), Hospital de Bom Jesus de Itabapoana (10), Hospital de Paraíba do Sul (8), entre outros cujos locais ainda serão definidos.

Na tarde desta sexta-feira (08), no Hospital de Campanha do Maracanã, o governador Wilson Witzel se encontrou com o ministro da Saúde, Nelson Teich, e o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, onde foi acertada a doação à Secretaria de Estado de Saúde.

O Hospital de Campanha do Maracanã, na Zona Norte do Rio, começa a receber na noite deste sábado (09) pacientes do SUS infectados pela Covid-19. A unidade, inicialmente, funcionará com capacidade para 170 leitos, 50 deles de UTI. Os outros 230 serão entregues à população ao longo da próxima semana. Ao todo, dos 400 leitos, 160 serão de UTI. Desde a manhã, profissionais de saúde que vão atuar em hospitais de campanha do estado, incluindo o Maracanã, participaram de treinamento, realizado no Maracanãzinho.