Barra Mansa confirma segunda morte por coronavírus (Covid-19)

A prefeitura de Barra Mansa confirmou neste domingo (10), a segunda morte no município provocada pela Covid-19. O paciente, de 77 anos, veio a óbito na noite do último sábado. Ele estava internado no Hospital Santa Maria desde o domingo, (dia 3) e apresentava quadro clínico grave estável.

O idoso foi submetido ao teste swab por um laboratório particular também no domingo, (dia 3) e o resultado chegou no sábado, atestando a doença.

A família do paciente vem sendo acompanhada pela Vigilância em Saúde do município desde a internação do mesmo.