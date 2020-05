A Câmara Municipal de Volta Redonda tem outra cor na iluminação da fachada, agora é a vez do “Maio Laranja”. 

Em atenção a 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

O presidente do Legislativo, Nilton Alves de Faria, o “Neném”, diz que no momento, ele e todos os vereadores estão voltados ao enfrentamento no município ao novo Coronavirus Covid19, Diante desse tema, a intenção em iluminar a fachada é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar a sociedade a participar da luta em defesa das crianças e adolescentes. Neném acrescentou que o tema é oportuno.

– Agora é hora dos pais e responsáveis, até por conta do isolamento social, conversarem com seus filhos, aproveitarem pra dar uma olhada nas redes sociais e ficarem atentos a alguns sites impróprios para idade deles, verificar onde eles navegam na internet. A cor laranja na fachada da Câmara simboliza um alerta e a nossa forma de lembrarmos o quanto os cidadãos precisam dar atenção ao assunto e entrar nessa luta – finalizou.