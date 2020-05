Atendimentos fisioterapêuticos municipais são realizados por teleatendimento neste quarentena

No início da quarentena, alguns setores do Centro Municipal de Reabilitação e Hidroterapia ficaram com os atendimentos suspensos, permanecendo os tratamentos dos setores de fisioterapia traumato– ortopédica, pediatria e neurologia, porém apenas para os casos prioritários, sendo eles, os pacientes após fratura recente, após mobilização e pós-operatório.

Os casos dos pacientes crônicos e dos grupos de risco tiveram os atendimentos presenciais adiados e receberam orientações sobre o autocuidado em casa.

Após esse período inicial, o Centro de Reabilitação voltou gradualmente a atender em todos os setores, já que junto à Secretaria Municipal de Saúde, o acompanhamento das condições epidemiológicas do município vem sendo realizado a fim de criar estratégias e, assim, conseguir dar continuidade aos tratamentos com algumas adaptações.

Atualmente, estão sendo atendidos cerca de um terço dos pacientes de forma presencial. Os prioritários, do grupo de risco e com comorbidades estão recebendo atendimento por telemonitoramento.

As avaliações da equipe multiprofissional do Centro de Reabilitação permaneceram, inclusive os novos casos de encaminhamentos médicos, analisando a necessidade da realização do tratamento presencial ou domiciliar no momento.

No telemonitoramento, o paciente ou o cuidador recebe orientações sobre o autocuidado e o que pode ser feito em âmbito domiciliar, de forma que possibilita o acompanhamento semanal da evolução.

A diretora de fisioterapia do município, Caroline Afonso Camoleze, ressalta que os atendimentos presenciais estão sendo realizados de forma ordenada e individualizada por setor a fim de evitar aglomeração, e que o Centro de Reabilitação está seguindo todas as recomendações preconizadas com relação ao uso de EPIs, a limpeza adequada do local e dos materiais utilizados na reabilitação.