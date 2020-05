Cemitério Municipal recebeu cerca de 200 pessoas no domingo de Dia das Mães

Visitas ocorrem sem problemas com aglomeração de pessoas e respeitando o distanciamento recomendado

O Cemitério Municipal de Quatis recebeu cerca de 200 visitantes no domingo do Dia das Mães. A informação foi passada pela administração, que destacou a conscientização de todos os visitantes compareceram ao local para prestar homenagens aos familiares sepultados. Todos utilizavam máscaras e respeitaram o distanciamento social para evitar aglomeração. Segundo a administração, o lavatório público instalado na entrada do Cemitério para a higienização das mãos na entrada e saída do local também foi bastante utilizado pelos visitantes e será mantido.

Para que o Cemitério Municipal pudesse estar aberto para receber os visitantes no domingo do Dia das Mães sem gerar aglomeração de pessoas, a Prefeitura adotou algumas medidas como a entrada sendo realizada somente pelo portão principal para que fosse possível o controle de acesso. Foi permitido a entrada por vez de apenas duas pessoas da família. O uso da máscara foi obrigatório para o acesso e circulação dentro o cemitério. Os visitantes tiveram que respeitar à distância de dois metros e não foi permitida a entrada de crianças.

Hoje pela manhã, o Cemitério passou por novo processo de desinfecção tanto no seu interior como na parte de fora. O serviço, executado pela Secretaria Municipal de Obras, já havia sido realizado na última sexta-feira, dia 9, como preparação para receber os visitantes no domingo.

– Depois de higienizar o cemitério por dentro e por fora, fizemos o serviço no entorno do Hospital São Lucas e outros imóveis públicos do município – informou o secretário municipal de Obras, João Cezar Salazar, revelando que está sendo programado a execução do mesmo serviço nos próximos dias nos distritos de Falcão e São Joaquim. Foto/Legenda: Lavador público instalado na entrada do Cemitério Municipal será mantido para utilização dos visitantes.