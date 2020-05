Governo do Rio inaugura Hospital de Campanha do Parque dos Atletas nesta segunda

O Governo do Estado acaba de inaugurar o Hospital de Campanha do Parque dos Atletas, na Zona Oeste do Rio. Esta é a terceira unidade a ser entregue pela Secretaria de Saúde para atendimento a pacientes do SUS infectados pela Covid-19. Inicialmente, a unidade terá 80 leitos, sendo 40 de UTI e 40 de enfermaria. Ao longo da semana, passará a contar com 100 leitos operacionais e, em 22 de maio, com 200 (50 deles de UTI). Os leitos serão ocupados de forma gradativa seguindo protocolo e preservando profissionais de saúde e pacientes, que poderão ser transferidos já nesta manhã.

– Será mais um importante passo que daremos na luta contra esta terrível doença. A unidade vai ampliar a oferta de atendimento à população neste momento em que a pandemia avança – afirmou o governador Wilson Witzel.

O Hospital do Parque dos Atletas vai funcionar por um período de 120 dias, a partir de sua abertura, com expectativa de atender mais de 2 mil pessoas. A Rede D’Or está à frente da gestão da unidade, que conta com estrutura de alta complexidade, como respiradores e monitores cardíacos, assim como tomógrafo digital, ultrassom, ecocardiógrafo e análises clínicas.

– Nos últimos dois meses, abrimos 1.049 leitos exclusivos para o tratamento de coronavírus, sendo 526 de UTIs. Estamos fazendo de tudo para prestar assistência à população de maneira adequada – ressaltou o secretário Edmar Santos.

Ao todo, serão abertos, até o fim do mês, 2 mil leitos de campanha na capital, Região Metropolitana e interior do estado.

Na noite de sábado (09), o Hospital de Campanha do Maracanã, na Zona Norte do Rio, começou a receber os primeiros pacientes. A unidade funciona, neste momento, com capacidade para 170 leitos, 50 deles de UTI. Os outros 230 serão entregues à população ao longo desta semana. Ao todo, dos 400 leitos, 160 serão de UTI.

Hospital Lagoa-Barra passa a funcionar com 200 leitos

Em abril, a secretaria inaugurou o Hospital de Campanha Lagoa-Barra, no Leblon, Zona Sul carioca, onde há 101 pacientes internados, 70 em leitos de UTI. Nesta segunda-feira (11), a unidade passará a oferecer 200 leitos, sua capacidade máxima. A Rede D’Or também está à frente da gestão.