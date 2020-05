Valença confirma mais dois novos óbitos suspeitos do COVID-19

A Prefeitura de Valença, através da Secretaria Municipal de Saúde, confirma mais dois novos óbitos suspeitos do COVID-19, no Município

Atualizando os dados sobre os casos de Coronavírus na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde informa que registra: dois óbitos suspeitos sendo investigado esperando o resultado do exame do material colhido. Trata-se de um homem 65 anos, morador do bairro Varginha e outro caso, é homem 56 anos, morador de Barão de Juparanã, Distrito de Valença. Pacientes estavam internados no Hospital Escola de Valença.

De acordo com o boletim 09/05, Valença tem 163 casos notificados, 80 casos negativos, 47 aguardando resultado, 36 casos confirmados, um óbito confirmado covid-19 e cinco óbitos suspeitos.