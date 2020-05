Durante à tarde utilizando as redes sociais o prefeito Samuca Silva anunciou a 20ª morte provocada pelo coronavírus (Covid-190). Segundo o prefeito, a vítima tinha 56 anos e tinha doença pré-existente. O número de casos confirmados do Covid-19 subiu para 599, um aumento de 11casos em relação ao anunciado no domingo.

Segundo Samuca, agora são 11 mulheres e seis homens os novos testes positivos. O total recuperado chega a 429.