Bancos tem novos horários e comércio pode ser fechado novamente em Volta Redonda

As agências bancárias de Volta Redonda passarão a funcionar de 7 às 13 horas, a partir desta quarta-feira. O prefeito Samuca Silva anunciou nesta terça-feira o novo horário. A medida foi tomada com o objetivo de contenção do novo coronavírus.

Segundo o prefeito a mudança é para não haver coincidência de horário entre o comércio e os bancos o que acarretaria uma movimentação muito maior de pessoas nas ruas.

O horário do funcionamento do comércio continua de 14 às 22 horas. A experiência será por uma semana, onde a administração pretende fazer uma avaliação da quantidade de pessoas nas ruas.

Segundo o prefeito, a Justiça condicionou a abertura do comércio sem aglomerações nas ruas. Na segunda-feira, Samuca destacou que muitas pessoas foram às ruas e houve aglomeração neste momento de pandemia. O chefe do executivo disse ainda que vai continuar monitorando a movimentação durante a semana. Caso haja aglomeração o comércio pode ser fechado novamente.