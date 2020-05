Homem é preso com réplica de pistola em Barra Mansa

Paulo Henrique Campos Xavier, de 34 anos, foi preso por policiais militares no início da noite desta terça-feira, com uma réplica de pistola e uma faca, no km 7, da Rodovia Saturnino Braga (ligação Barra Mansa-Angra dos Reis) no bairro Ataulfo de Paiva, em Barra Mansa.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito que ao perceber a presença da viatura policial fugiu para uma área de mata. Os policiais militares conseguiram prender o suspeito que estava de posse de uma mochila contendo em seu interior a réplica de pistola e a faca.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa onde foi feito o registro. Contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pela Justiça da cidade.