Homem é preso por agressão contra a sua companheira em Volta Redonda

Um homem, de 43 anos, que não teve o nome revelado, foi preso por policiais militares após uma tentativa de agressão contra a sua companheira, de 45 anos, no bairro Açude IV, em Volta Redonda.

O suspeito ameaçou a companheira com objeto cortante. O pai da vítima estava no local e tomou a faca do agressor. Segundo informações de populares, esta não foi a primeira vez que ele tentou agredir a companheira.

A Polícia Militar foi acionada e levou o suspeito para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), no bairro Aterrado, em Volta Redonda.