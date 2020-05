Idosos do asilo de Pinheiral recebem ‘seresta na porta da instituição’

À tarde da segunda-feira (11/05) ficou mais alegre para os idosos do Asilo de Pinheiral Recanto dos Velhinhos, após uma ‘seresta’ realizada na porta da unidade. A seresta foi realizada pelo comerciante de verduras, Marcelo Luiz, que em tempos de isolamento social resolveu acalentar à tarde dos idosos.

“Eu trabalho vendendo verduras em Pinheiral e Volta Redonda, tenho a paixão pela música desde berço. Conversando com uma amiga minha, que é enfermeira e trabalha em asilos, ela me disse que em tempos de isolamento social os idosos estão ficando deprimidos, por conta das visitas que não estão mais acontecendo. Tive essa ideia de levar um pouquinho de alegria para eles. Meu objetivo foi mostrar para eles, que não estão sozinhos, que são amados e queridos. É importante encarar esse momento com fé. Isso vai passar, e logo estaremos todos juntos nos abraçando e festejando”, disse Marcelo.

A presidente do asilo, Eliege Barbosa, destacou a importância da ação em prol dos idosos.

“Nossos idosos tinham uma semana cheia de atividades como cultos, aniversários do mês, visitações e outras. Neste tempo de isolamento social, em que as visitas não estão podendo acontecer, ações como essa da seresta fazem muito bem para eles”, disse Eliege.