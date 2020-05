Paulinho do Raios-X foi evasivo em depoimento à CPI

O vereador e presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) Rodrigo Furtado deixou a sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda, decepcionado com o depoimento do vereador afastado Paulinho do Raio X.

Segundo Furtado, Paulinho se omitiu em responder as perguntas formuladas pela comissão formada por Rodrigo Furtado, os vereadores Sidney Dinho e Fernando Martins.

O vereador disse que Paulinho buscou sempre se esquivar das perguntas formuladas pela comissão. Para iniciar leu um relatório extenso (pelo menos doze folhas), contando detalhes da sua candidatura e mandato.

Ao ser indagado sobre um nome citado na gravação, Paulinho disse que era de uma pessoa que estaria propenso para ser pré-candidato a vereador este ano.

Furtado disse que ficou decepcionado e afirmou que depois dessa declaração do vereador afastado está mais convicto da sua cassação. Os integrantes da CPI quiseram confrontar seu depoimento com os vídeos de quando foi preso. De imediato, Paulinho alegou estar se sentindo mal e encerrou sua participação.