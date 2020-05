Prefeitura de Resende marca licitação para transporte público coletivo

Edital foi publicado e será disponibilizado na internet; concorrência está marcada para o dia primeiro de julho de 2020

A Prefeitura de Resende marcou oficialmente nesta terça-feira, dia 12 de maio, a concorrência pública para definir a outorga da concessão para operação do serviço público de transporte coletivo de passageiros do município. O edital já foi publicado e será disponibilizado no portal de transparência do site oficial da Prefeitura, com data da licitação definida para o dia 1º de Julho de 2020.

A marcação da licitação é mais um passo que o governo municipal dá no sentido de garantir um transporte público com mais qualidade aos cidadãos. Antes disso, por exemplo, a Prefeitura já havia realizado uma audiência pública para justamente informar a população sobre a meta de fazer a licitação. O encontro, que teve caráter amplo e plural, aconteceu no dia 12 de fevereiro, no Espaço Z.

O secretário municipal de Governo, , Élio Rodrigues da Silva Júnior, destacou que o processo até chegar à licitação, no entanto, começou bem antes. “Buscamos a normatização dos serviços de transporte coletivo com a aprovação da Lei Municipal de nº 3.458 de 01 de março de 2019, que trata das diretrizes para prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no município de Resende. O Poder Público vem seguindo todas as exigências necessárias para oferecer melhor infraestrutura neste quesito, com a implantação de ações imediatas, envolvendo melhorias físicas, operacionais e de gestão dos serviços, bem como regras mais criteriosas de fiscalização – afirmou o secretário.

Na audiência, uma empresa de Planejamento e Consultoria de Trânsito, que está há mais de 20 anos no mercado, apresentou planilhas que apontaram que Resende, com aproximadamente 132 mil habitantes em junho do ano passado, teve uma evolução da frota de veículos, entre 2001 e 2019, subindo de 21.103 para 73.361. Outro dado indicado pelo estudo foi a utilização das linhas urbanas entre janeiro e outubro do ano passado, que chegou a 7.467.453; enquanto isso, o número nas linhas rurais foi de 551.120 passagens contabilizadas.