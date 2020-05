Prefeitura de Volta Redonda fiscaliza mais de 600 ônibus no combate ao coronavírus

Nesta terça-feira, dia 12, 34 veículos foram inspecionados, sendo um autuado por lotação maior que a capacidade de 50%, estabelecida no Decreto nº 16084/2020

A Prefeitura de Volta Redonda segue intensificando as fiscalizações ao transporte público da cidade. Nesta terça-feira, dia 12, as equipes da Secretaria e Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) realizaram, no ponto da rodoviária e na Avenida Amaral Peixoto, mais uma fiscalização as linhas de ônibus que circulam na cidade.

Ao todo 34 veículos foram inspecionados, sendo um autuado por lotação maior que a capacidade de 50%, estabelecida no Decreto nº 16084/2020 que também determina que os ônibus transportem apenas passageiros sentados, com espaçamento de bancos, uma medida de prevenção ao novo coronavírus.

Para Carolina Vilela, moradora do bairro Santa Cruz, é fundamental que os ônibus cumpram seus horários para evitar aglomeração. “A própria população está cobrando as empresas para que elas cumpram seus horários, assim evita que os ônibus seja mais um foco do vírus com excesso de pessoas em horários de pico. Acho importante a prefeitura estar trabalhando para que eles cumpram essa medida. Queremos evitar ficar doente e todas as medidas são necessárias”, contou.

Desde que começaram as fiscalizações 597 veículos já foram verificados, sendo 44 autuados por alguma inconformidade e expedidas 17 notificações para as empresas que realizam o transporte público na cidade.

O prefeito Samuca Silva destacou que o respeito a essas medidas é fundamental para diminuir o contágio entre as pessoas. “Desde o início da pandemia equipes da STMU estão intensificando as fiscalizações para dar mais segurança ao passageiro e morador de Volta Redonda. Foram estabelecidas essas exigências para a circulação dos ônibus e a gestão se comprometeu em fiscalizar junto à população essas ações”, destacou.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana destacou que as fiscalizações estão sendo realizadas quase que todos os dias, sendo essa a 15ª ação em um trabalho intensificado das equipes. Além da lotação, as equipes da STMU fiscalizam o cumprimento dos horários e a higienização.