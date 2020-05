Prefeitura pinta faixa de distanciamento em calçada de acesso a CEF

Medida visa a organizar a entrada na agência e evitar a aglomeração de clientes

Com o objetivo de organizar a fila dentro das recomendações de distanciamento social, a Prefeitura de Quatis providenciou a pintura na calçada de acesso à agência da Caixa Econômica Federal (CEF) do município. A medida foi tomada tendo em vista a grande aglomeração de pessoas observada em dias anteriores provocado pelo pagamento do Auxílio Emergencial do Governo Federal.

A demarcação foi realizada durante o final de semana pela equipe do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) e estabelece uma distância de 2 (dois) metros de distância entre as pessoas, conforme recomenda as autoridades de saúde, como espaço de segurança para evitar a disseminação do coronavírus.

Apesar de o uso da máscara como forma de proteção contra a Covid-19 não ser obrigatório para circulação em locais públicos, com possibilidade de aglomeração como filas, a Prefeitura reforça a recomendação para que as pessoas utilizem o acessório.

A Prefeitura destaca ainda que, conforme decreto em vigor no município, os estabelecimentos comerciais, agências bancárias e afins, deverão somente permitir a entrada de pessoas que estejam utilizando máscara de proteção. Esses estabelecimentos poderão fornecer gratuitamente a peça aos clientes e deverá estar higienizada.

O atendimento presencial nas agências deverão estabelecer horário diferenciado para clientes a partir de 60 anos e também para pessoas que necessitem de atendimento preferencial e o acesso dos correntistas deverá ser limitado para evitar a concentração no interior da unidade. As agências terão que manter as normas sanitárias de prevenção ao contágio do vírus. Assim sendo, logo na entrada os clientes deverão ter a disposição material de higienização como álcool gel ou líquido 70%, lenços umedecidos descartáveis ou local de assepsia contendo sabão líquido e papel toalha. Foto/legenda: Equipe da Demutran pintou faixas de distanciamento para quem estiver na fila para atendimento na CEF.