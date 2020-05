Prefeitura realiza serviços de roçada e recolhimento de entulhos

Demutran realiza reforço na sinalização horizontal na área central da cidade

A execução da limpeza urbana no município vem sendo intensificada pela Prefeitura de Quatis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos. O serviço de capina, roçada e retirada de entulho que teve início na semana passada, na região do Centro Administrativo da Prefeitura, situado no bairro Bondarowsky. Nesta terça-feira, dia 12, os serviços alcançaram também o bairro Barrinha.

Os trabalhos vêm sendo executados por cerca de 20 trabalhadores entre profissionais responsáveis pela capina, roçada, varrição, pintura de meio-fio e recolhimento de entulho. As equipes trabalham com o

auxílio de três caminhões, uma máquina retroescavadeira e ferramentas manuais, como enxadas, pás e vassouras. O cronograma da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos mostra que cada bairro da área urbana é atendido pelo menos uma vez a cada dois meses com os serviços de limpeza.

O prefeito Bruno de Souza (MDB) enfatiza que esses serviços são

considerados medidas essenciais, principalmente o recolhimento de entulhos, que visa a reduzir os riscos de transmissão de

doenças, entre elas a dengue, cujos focos do mosquito transmissor costumam se formar em ambientes com água parada.

– Estamos fazendo a nossa parte que é garantir a conservação e manutenção das vias públicas. Mas a responsabilidade de manter nossas vias livres de entulho deve ser de todos nós – frisou Bruno.

Pintura de faixas de pedestre

Paralelo ao serviço de limpeza urbana, a Prefeitura, através do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) vem fazendo também um reforço na segurança viária com a pintura das faixas elevadas de pedestres. A medida tem como objetivo gerar mais segurança a pedestres e motoristas.

Na manhã desta terça-feira, uma equipe do departamento providenciou a pintura da faixa elevada existente na Avenida Euclides Guimarães Cotia, na região do Centro, em frente a um supermercado.