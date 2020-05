Samuca anuncia aumento de leitos de CTI para tratamento da Covid-19

Os oito novos leitos de alta complexidade ficam no Hospital do Idoso

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, realizou na tarde desta terça-feira, dia 12, uma transmissão ao vivo pelas redes sociais para atualizar dados do combate a Covid-19, o Novo Coronavírus, na cidade. O prefeito também anunciou a criação de mais oito leitos de UTI/CTI para tratamento de casos graves de coronavírus, que ficarão à disposição da rede de saúde a partir da próxima semana, no Hospital do Idoso.

Outra notícia anunciada pelo prefeito é que haverá uma fila única para atendimento para casos de coronavírus em leitos de CTI nas redes pública e privada da cidade, caso a ocupação nas unidades municipais aumente consideravelmente e ultrapasse 50%. “Assinei o Decreto Municipal nesse sentido hoje. Caso ocorra a necessidade, vamos utilizar os leitos dos hospitais privados para casos da Covid”, destacou o prefeito.

Segundo Samuca, o objetivo é garantir a capacidade de atendimento à população de Volta Redonda. “Nós fizemos o serviço preventivo, preparamos a cidade e a rede de saúde e criamos o Hospital de Campanha. Hoje temos um nível de internação menor porque tomamos medidas rápidas, fechando a cidade, evitando aglomerações, suspendendo aulas, entre outros. E o grupo de risco estamos conseguindo manter afastado do vírus”, disse o prefeito.

Samuca também atualizou os dados sobre o coronavírus na cidade: o número de óbitos permanece em 20, sendo que há seis óbitos suspeitos. Os casos confirmados são 599, sendo que 486 já estão tecnicamente curados pois passaram dos 14 dias de contaminação. A média de idade dos casos confirmados é de 43 anos. O número de casos notificados como suspeito é de 1583.

Sobre a posição do Ministério Público do Estado de pedir judicialmente o fim do acordo com o município e o fechamento novamente do comércio, o prefeito disse que aguarda a decisão judicial. “Entretanto, mantenho nossa posição favorável ao acordo. Volta Redonda estabeleceu a reabertura do comércio através de critérios técnicos de monitoramento do avanço do vírus e da capacidade de atendimento à população”, lembrou o prefeito.

Entretanto, Samuca destacou que, no primeiro dia de abertura do comércio (segunda, dia 11), ocorreram pontos de aglomeração. “Por isso sempre digo que todos devem fazer sua parte, indo às ruas apenas em casos de necessidade, mantendo o grupo de risco em isolamento, evitando aglomeração, usando máscaras e realizando a higienização das mãos. Quem puder, fique em casa”, pediu.

Entre os eixos que ainda são condicionantes para a reabertura das atividades econômicas, Volta Redonda segue dentro dos limites. Os seis eixos de monitoramento são: o número de casos suspeitos não poderá aumentar em 5% por dois dias seguidos (hoje o aumento foi de 2,5%); A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (estando com 11% de ocupação hoje). A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (permanecem em 5,26%); O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração. Por SecomVR – com fotos de Felipe Carvalho