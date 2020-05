Samuca avalia pedidos do MPRJ e DPU-RJ para o fechamento do comércio em Volta Redonda

Nesta terça-feira, a Defensoria Pública da União (DPU) do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, entrou com uma petição em que pede a suspensão do contrato firmado entre a Defensoria Pública (DPU), Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a prefeitura de Volta Redonda para liberar o comércio no município.

O prefeito Samuca Silva falou a respeito sobre a posição do Ministério Público do Estado, de pedir judicialmente o fim do acordo com o município e o fechamento novamente do comércio, o prefeito disse que aguarda a decisão judicial. “Entretanto, mantenho nossa posição favorável ao acordo. Volta Redonda estabeleceu a reabertura do comércio através de critérios técnicos de monitoramento do avanço do vírus e da capacidade de atendimento à população”, lembrou o prefeito.

Entretanto, Samuca destacou que, no primeiro dia de abertura do comércio (segunda, dia 11), ocorreram pontos de aglomeração. “Por isso sempre digo que todos devem fazer sua parte, indo às ruas apenas em casos de necessidade, mantendo o grupo de risco em isolamento, evitando aglomeração, usando máscaras e realizando a higienização das mãos. Quem puder, fique em casa”, pediu.

Entre os eixos que ainda são condicionantes para a reabertura das atividades econômicas, Volta Redonda segue dentro dos limites. Os seis eixos de monitoramento são: o número de casos suspeitos não poderá aumentar em 5% por dois dias seguidos (hoje o aumento foi de 2,5%); A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (estando com 11% de ocupação hoje). A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (permanecem em 5,26%); O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração. Por Secom VR – Fotos: Felipe Carvalho