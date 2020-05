Samuca Silva decreta luto oficial pelas mortes por coronavírus em Volta Redonda

Determinação é por tempo indeterminado; cidade tem 20 óbitos confirmados de Covid-19

O prefeito de Volta Redonda decretou na noite de segunda-feira, dia 11, luto oficial na cidade pelas mortes ocorridas por conta da Covid-19, o novo coronavírus. O luto oficial será por tempo indeterminado, enquanto durar a pandemia do vírus. O Decreto Municipal é de número 16.156.

Em Volta Redonda, além dos 20 óbitos, são 599 casos confirmados de Covid-19, sendo que 1.544 foram notificados como suspeitos. 429 pessoas podem ser consideradas curadas e 405 exames deram negativo. Na cidade, hoje, há seis mortes suspeitas de coronavírus.

O prefeito Samuca justificou que o luto foi decretado em forma de homenagem e respeito a família das vítimas.

“Infelizmente esse vírus é muito severo, chega rapidamente e pode levar as vidas de pessoas que amamos. Me solidarizo com a família das vítimas e estamos decretando luto oficial por tempo indeterminado na cidade. Nós estamos em uma pandemia que já matou 11 mil pessoas no Brasil. Não são números, as vítimas são pais, mães, avós, tios, amores, e estamos vendo famílias dilaceradas por conta desse vírus”, disse o prefeito.

Samuca explicou que os óbitos na cidade foram de pessoas do grupo de risco, o que demonstra a importância do isolamento social e das medidas de combate a Covid-19.

“É importante todos fazerem sua parte no combate a Covid-19. O grupo de risco deve permanecer em casa e as pessoas devem ir às ruas apenas em casos de necessidade. E sempre usar máscaras, manter um distanciamento, evitar aglomerações e fazer a higienização das mãos”, disse o prefeito.