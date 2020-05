Serviços de recuperação asfáltica são intensificados em Volta Redonda

Além da operação tapa buracos, equipes de infraestrutura realizam capina, roçada, limpeza e retirada de entulhos nos bairros da cidade

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou a semana intensificando os serviços de recuperação asfáltica nas vias do município e reforçando a manutenção nos bairros com equipes de caiação, capina, retirada de resíduos e limpeza. Os funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) executam um trabalho essencial, por isso trabalham diariamente para atender as demandas. Eles seguem as orientações de higiene, como uso do álcool em gel e máscaras, e mantém o distanciamento entre os colegas para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Nesta terça-feira, dia 12, as equipes de recuperação asfáltica atuaram em seis locais distintos do município. Foram beneficiados com o serviço a Rua Barbacena, no Santa Rita do Zarur; a Estrada União, no Retiro; a Estrada Roma/Getulândia; a Avenida Getúlio Vargas, no Centro; além da Rodovia do Contorno e vias do bairro São Cristóvão.

O prefeito Samuca Silva reafirmou que o serviço de manutenção foi intensificado em Volta Redonda no período de restrições por conta da Covid-19. “Aproveitamos o momento com menor circulação de veículos e pessoas para cuidar da cidade, principalmente melhorando o asfalto em diversos bairros. Nossas equipes estão atuando devidamente protegidas contra o novo coronavírus e, enquanto cuidamos da cidade, pedimos que a população fique em casa”, disse Samuca.

Ainda nesta terça-feira, dia 12, equipes da Secretaria de Infraestrutura se dividiram entre os serviços de retirada de entulhos e resíduos nos bairros Jardim Amália I, Parque das Ilhas, Ilha Parque, Belmonte e Rodovia dos Metalúrgicos; caiação e capina no entorno da Igreja Santa Cecília, na Vila; e caiação na Avenida 7 de Setembro, no Aterrado, e no bairro Niterói.

O Retiro recebeu capina nas avenidas Sávio Gama e Antônio de Almeida e roçada na Rua do Norte, além de limpeza nos córregos dos Carvalhos e União. Ainda teve serviço de capina no Jardim Amália II; e capina e roçada em ruas e praças do Village Santa Helena. Os bairros Coqueiros, Vila Brasília, Mariana Torres, Santo Agostinho, Ilha Parque e Parque das Ilhas, além do Jardim dos Inocentes e Praça Pandiá Calógeras, na Vila, receberam ações de limpeza.