Caminhão capota na Rio x Caxambu, em Resende

Um caminhão Mercedes Benz carregado com sacolas plásticas tombou na manhã desta quarta-feira, por volta das 9 horas, no km 18, da Rodovia BR-354 (Rio x Caxambu), em Resende. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e constatou o tombamento do veículo.

O motorista da carreta ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido em estada grave e foi levado para o Hospital de Emergência, em Resende.

A equipe da PRF continua no local e o trânsito está fluindo no sistema “Siga e Pare”. Os agentes aguardam a retirada do veículo do local.