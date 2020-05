DPRJ cria Polos de Atendimento Remoto em todo estado do Rio

Em razão da pandemia do novo coronavírus, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) criou 110 polos remotos para atender a população por meio do celular, e-mail e WhatsApp, evitando assim o deslocamento nesse período de isolamento. Em funcionamento desde o último dia 23 de março, a instituição já atendeu mais de 41 mil usuários a distância, em todo o estado.

O atendimento remoto na DPRJ segue até o dia 15 de maio – mesma data fixada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para duração do regime diferenciado de trabalho no Poder Judiciário.

Nos municípios de Porto Real, Resende, Rio Claro e Volta Redonda, os polos remotos da Defensoria Pública estão à disposição da população por meio dos seguintes canais:

Porto Real

– E-mail: [email protected]

– Telefone: (24) 99207-1788

Resende

– E-mail: [email protected]

– Telefone: (24) 99259-5912

Rio Claro

– E-mail: [email protected]

– Telefone: (24) 99846-1681

Volta Redonda

– E-mail: [email protected]

– Telefone: (21) 97109-0126

Além dos 110 Polos de Atendimento Remoto, a Ouvidoria e a Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC) da DPRJ estão funcionando a distância por meio do número de utilidade pública 129. A ligação é gratuita.

O atendimento no plantão judiciário noturno, que funciona das 18h às 11h, também tem sido realizado de forma remota, por meio do número (21) 99753-4066.

Os usuários que preferirem podem enviar ainda um e-mail para a Defensoria Pública no plantão judiciário. O endereço eletrônico é [email protected]

Para ver os contatos de todos os polos remotos da DPRJ, acesse: https://coronavirus.rj.def.br.