Mais de 30 mil garrafas de cerveja foram apreendidas, na madrugada de quarta-feira por fraude em documento fiscal, em uma abordagem na BR-040, em Três Rios. Por volta da meia noite, policiais abordaram três caminhões, que transportavam garrafas de cerveja.

Os condutores apresentaram notas fiscais com indícios de fraude fiscal e foram apreendidas, no total, 32.682 garrafas de cerveja. A ocorrência foi encaminhada para Receita Estadual, no km 7 da BR 040. Redação: Sheila Sena (PRF)