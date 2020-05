MPRJ requer à Justiça que reconsidere acordos de flexibilização do isolamento social em Volta Redonda e Barra Mansa

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Volta Redonda, encaminhou, no último dia 09/05, duas petições judiciais solicitando que a 6ª Vara Cível de Volta Redonda e a 1ª Vara Cível de Barra Mansa reconsiderem decisões que homologaram acordos provisórios de flexibilização do isolamento social firmados anteriormente pelo MPRJ com as gestões dos dois municípios.

De acordo com os documentos, os acordos que autorizavam o retorno de parte das atividades econômicas não essenciais nas duas cidades foram firmados somente após a constatação de que os leitos municipais de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria destinados aos pacientes suspeitos ou com diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19) encontravam-se com capacidade de ocupação ociosa.