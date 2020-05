Mulher é indiciada na delegacia de polícia por falsidade ideológica

Uma mulher, de 38 anos, foi indiciada por falsidade ideológica na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa nesta quarta-feira, após a morte de um homem, de 27 anos, na Santa Casa de Misericórdia, do município. Procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto, o homem que faleceu deu entrada no hospital no dia 26 do mês passado com o a identidade do irmão mais novo, de 20 anos.

O caso foi descoberto na manhã desta quarta, quando a mãe foi avisada do falecimento do filho. O motivo da morte não foi informado. A Polícia Militar foi acionada por uma funcionária do hospital quando a mãe confessou que havia apresentado a identidade do outro filho dela para que o procurado não fosse identificado. Com a morte do paciente, ela precisou do documento original do filho mais velho para providenciar a liberação do corpo e o atestado de óbito.

Depois do registro da ocorrência na delegacia de Barra Mansa, a mãe foi liberada. Os PMs confirmaram, também na delegacia, a existência da ordem de prisão contra o filho dela, mas o motivo não foi divulgado.