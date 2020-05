Agentes da Polícia Militar apreenderam no início da noite desta quarta-feira, depois de uma denúncia anônima, uma pistola com carregador, 12 munições calibre .40, coldre e 198 pinos de cocaína num imóvel do Escadão Alcedino Garcia Duarte, na da Rua Florestal, no bairro São Carlos, em Volta Redonda.

A arma tem o brasão da Polícia Militar do estado de São Paulo. Uma mulher foi detida e encaminhada à delegacia de polícia, onde a ocorrência foi registrada.