Policiais militares detiveram dois suspeitos e apreenderam 536 pinos de cocaína, 51 sacolés do mesmo entorpecente, 60 trouxinhas de maconha e um rádio de comunicação no início da tarde desta quarta-feira, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local depois de informações passadas por um colega. Um cerco foi feito e os suspeitos foram detidos. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.