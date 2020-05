Prefeitura de Volta Redonda entrega doações em abrigos municipais

Itens foram doados por empresa privada e quem quiser fazer alguma doação deve entrar em contato com a Smac

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), entregou para os assistidos do Abrigo Municipal Seu Nadim e para o abrigo temporário da Arena Esportiva diversas doações.

Os itens, que incluem roupas de frio e cobertores, foram doados por uma empresa privada da região. Atualmente, 38 pessoas vivem nesses abrigos municipais, sendo 21 na Arena Esportiva e 17 no Abrigo Seu Nadim.

O secretário de Ação Comunitária, Ailton Silva, falou da satisfação em ver atos de solidariedade nesse momento tão difícil para todos. “É muito importante dar apoio a esse grupo de pessoas que não vive com as famílias, independente do motivo. Estamos em um momento de crise mundial e precisamos nos unir para vencer esse período”, comentou.

“Trabalhamos com uma população muito vulnerável em aspectos sociais e econômicos, então as doações são sempre válidas. Elas nos possibilitam ofertar materiais para além do que a Política de Assistência Social já oferta”, afirmou o secretário.

Quem se interessar em fazer alguma doação pode entrar em contato com o Departamento de Proteção Social Especial da Smac, através do telefone 3339-2215 ou enviar e-mail para: [email protected] Secom VR com fotos de Gabriel Borges