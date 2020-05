Prefeitura de VR acelera obras do Asfalto de Volta no bairro Três Poços

Com investimento de R$ 3,5 milhões, Avenida Paulo Erlei de Abrantes já recebeu sistema de drenagem e, em breve, terá novo asfalto

A Prefeitura de Volta Redonda, através da secretaria municipal de Infraestrutura (SMI), retomou em ritmo acelerado nesta quarta-feira, dia 13, as obras de melhorias na Avenida Paulo Erlei de Abrantes, no bairro Três Poços, que está recebendo R$ 3,5 milhões de investimentos por meio do programa Asfalto de Volta. O local já recebeu um novo sistema de drenagem e, em breve, terá também um novo asfaltamento.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as obras precisaram ser interrompidas e provocaram alguns transtornos. Após acordo entre a empresa responsável e a prefeitura, os trabalhos foram retomados, visando a melhoria do dia a dia dos moradores do bairro e com medidas de segurança para os trabalhadores.

Nesta semana, as equipes estão realizando a fresagem do trecho do comércio, que vai da cabine da Polícia Militar até o Instituto Médico Legal (IML). A previsão é que a preparação do solo e a aplicação do asfalto sejam concluídas na próxima semana, caso não ocorram chuvas nesse período.

“Essa obra é histórica e atende uma demanda antiga dos moradores do bairro. Há mais de dez anos a via tinha necessidade de receber obras de drenagem e asfaltamento. Estamos investindo no município cerca de R$ 15 milhões através do programa Asfalto de Volta”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

A obra de drenagem, que já foi concluída, faz parte das intervenções de recuperação do solo e asfáltica da via, uma das principais da cidade, que serve como acesso à universidade e também como ligação com o município de Pinheiral. No local havia dificuldade de escoamento de água, que ficava acumulada e levava à degradação mais rápida do asfalto.

O programa Asfalto de Volta inclui, além de operações rotineiras de asfaltamento e tapa-buracos, seis contratos de recapeamento e reconstrução de solo, em seis frentes de trabalho. Também fazem parte dos trabalhos, a retirada de camada antiga de asfalto, tratamento de solo e colocação de novos pavimentos. Secom VR – Fotos de Evandro Freitas