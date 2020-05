Resende recebe novos veículos para a frota municipal de saúde

Duas vans serão para atender pacientes do Tratamento Fora do Domicílio (TFD)

A Prefeitura de Resende recebeu nesta última terça-feira, dia 12, novos veículos que irão compor a frota municipal da Saúde e beneficiar toda a população. Duas novas vans serão utilizadas para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

As duas vans adquiridas irão atender os usuários do programa da Secretaria Municipal de Saúde, que auxilia no deslocamento de pacientes, principalmente para quem precisa fazer consultas médicas em outros municípios.