Valença tem mais um óbito suspeito nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Valença, confirma mais um óbito suspeito nesta segunda-feira (11/05), um homem, 67 anos, morador do bairro Torres Homem. O paciente com sintomas de SARG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), cardiopata, deu entrada na emergência Covid-19, do Hospital Escola. Diante disso, seguiu para internação em isolamento na UTI, em função do grave desconforto respiratório apresentado; porém, evoluiu para óbito..

Como o paciente apresentava sintomas que também são compatíveis com a Covid-19, foi realizada a coleta de amostra para teste de coronavírus.