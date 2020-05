Volta Redonda lança canal SmelTV voltado para atividades físicas online

Ferramenta será dedicada a promoção de videoaulas e lives com profissionais de Educação Física

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), vai lançar nesta quarta-feira, dia 13, o canal SmelTV pela plataforma YouTube, com vídeoaulas e lives para os alunos que realizam atividades físicas e recreativas nos núcleos da cidade. Com a necessidade do isolamento social como medida de combate a Covid-19, o Novo Coronavírus, a prefeitura suspendeu por tempo indeterminado todas as atividades que possam gerar aglomeração.

Com isso, a Smel criou o canal para proporcionar alternativas que busquem melhorar a qualidade de vida dos moradores do município, sem que para isso eles precisem sair de casa. Para participar, basta acessar o link: https://www.youtube.com/channel/UC9ivdqHJ_jw842vzz2oa5Sw e se inscrever.

O canal é aberto para que qualquer pessoa. Cada aula tem duração de cerca de 15 minutos e vai contemplar os projetos: Crescer em Movimento (CEM), Jovem e Adulto em Movimento (JAM), Melhor Idade em Movimento (MIM) e o Projeto de Iniciação Desportiva (PID).

Além de aulas, serão realizadas lives (transmissões ao vivo) quinzenalmente, com conteúdos diversos, como entrevistas com profissionais gabaritados sobre esporte, exercício físico, qualidade de vida, saúde e outros temas similares, além de aulão especial com participação de bandas, cantores e DJ’s do município.

O prefeito Samuca Silva destacou que esse é um grande desafio para a equipe da Smel, que vai levar atividades que eram realizadas nos núcleos para dentro da casa dos alunos. “Queria parabenizá-los pelo trabalho e ressaltar que, com o isolamento social, essas ações vão impactar diretamente a vida dos participantes dos projetos, levando atividades físicas de uma forma segura, sempre com foco na saúde e no bem estar deles. São vídeos e aulas pensadas pelos profissionais da Smel e com conteúdo específico, atingindo todas as faixas etárias que a secretaria contempla”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Segundo a secretária de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad, os profissionais de Educação Física da Smel já estão produzindo os conteúdos das aulas que serão divulgadas no canal. “O SmelTV tem a proposta de levar até a casa de cada um as aulas de todos nossos programas e projetos que aconteciam presencialmente em nossos núcleos. Ao professor cabe o grande desafio de adaptar suas aulas, utilizando sua criatividade para um ambiente completamente diferente do seu dia a dia. Todos poderão fazer às aulas, inclusive quem ainda não é nosso aluno, através do acesso direto ao canal ou pelos links que serão divulgados. O canal está chegando com a proposta de levar saúde e movimento para dentro da casa das pessoas”, destacou.

Os primeiros vídeos serão divulgados no canal ainda nesta quarta-feira, dia 13. Para participar das aulas, basta acessar o link https://www.youtube.com/channel/UC9ivdqHJ_jw842vzz2oa5Sw e se inscrever. O inscrito será notificado sempre que um novo conteúdo for colocado no canal.