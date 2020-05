CDL-VR pede revisão no horário de funcionamento do comércio

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) entregou nesta quinta-feira, pela manhã, ao prefeito Samuca Silva um ofício pedindo a revisão do horário de flexibilização do horário de funcionamento do comércio.

No documento, a CDL sugere que o horário durante a semana seja de 11h às 17h e, aos sábados, de 8 às 14 horas.

– No sábado não tem atendimento bancário e isso já reduz o número de pessoas nas ruas, portanto, o horário não precisa ir até tarde. Já durante a semana, o ideal é que seja mais cedo, por conta até do transporte coletivo, evitando que os trabalhadores fiquem até tarde nos pontos de ônibus e expostos também a ações de criminosos – afirmou Gilson de Castro, presidente da CDL-VR.

O presidente espera que haja um consenso do Governo Municipal e o Ministério Público (MPRJ) para que se mantenha o comércio funcionando, seguindo todas as medidas preventivas, como o uso obrigatório de máscaras, álcool a 70% e controle de fluxo, respeitando o distanciamento social, conforme determina os decretos municipais e estaduais.

O documento foi preparado na quarta-feira à tarde, durante uma reunião, que tratou de diversos assuntos na CDL-VR, entre 15 e 19 horas, entre Gilson e o vice-presidente da CDL, Leonardo Almeida, depois de ouvir as reivindicações de vários empresários e também colaboradores sobre o horário.