Homem é assassinado no bairro Açude I

Um homem, identificado como Claudinei Brum de Souza e que não teve a idade revelada, foi assassinado na noite desta quinta-feira, dentro de um depósito de gás na Rua Vereador Acácio da Rocha, no Açude I, em Volta Redonda.

Segundo informações do local, a vítima que era conhecida como “Batata”, levou vários tiros. Segundo uma testemunha, quando o criminoso chegou ao depósito, pensou-se que era um motoboy.

Após ter atirado contra Claudinei, um colega dele entrou em luta corporal com o assassino, que também tentou atirar nele. O criminoso fugiu em seguida junto com um comparsa que dava cobertura do lado de fora da empresa.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, pelos policiais militares.