Operação tapa buraco passou por quase 20 bairros durante a semana em Volta Redonda

Serviços estão sendo intensificados durante quarentena

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), segue avançando nas operações tapa-buraco e de recapeamento asfáltico na cidade. Durante essa semana, quase 20 bairros receberam serviços de tapa-buraco através do programa Asfalto de Volta.

Os bairros que receberam os serviços foram Aeroclube, Siderlândia, Vila Brasília, Avenida Beira Rio, Jardim Cidade do Aço, Rodovia dos Metalúrgicos, Parque do Contorno, Vale Verde, Belo Horizonte, Colina, São Geraldo, Aterrado, Jardim Paraíba, Retiro, Estrada do Norte, Mata Atlantica, Centro e Vila Santa Cecília.

O prefeito Samuca Silva destacou que os serviços que visam a recuperação asfáltica de vias da cidade estão em ritmo acelerado. “Neste período com menor circulação de pessoas nas ruas, estamos aproveitando para intensificar as melhorias no asfalto. Nossas equipes estão atuando devidamente protegidas contra o novo coronavírus e, enquanto cuidamos da cidade, pedimos que a população fique em casa”, afirmou o prefeito.

Ainda aproveitando a queda de circulação nas ruas, a Prefeitura de Volta Redonda está intensificando os trabalhos de revitalização de sinalização horizontal das ruas. Já foram revitalizados cerca de 20 quilômetros de ruas e avenidas pela secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

Os trabalhos envolvem pintura e revitalização de linhas de bordo, divisão de pista, faixas de segurança e de pedestres, visando melhorar a mobilidade urbana. Por SecomVR com fotos de Evandro Freitas