Saae-VR realiza diversas manutenções nas redes de abastecimento da cidade

Os trabalhos visam promover melhorias no serviço oferecido à população

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) está realizando manutenções em vários pontos da cidade nesta quinta-feira, dia 14, visando a melhoria do serviço oferecido para população. Uma das intervenções é na rede adutora principal de abastecimento da cidade, que fica na Beira Rio. A previsão é que a intervenção termine ainda nesta quinta.

Na Praça São Paulo, que fica na Rua São Vicente de Paula, no bairro Niterói, outra rede de abastecimento importante da cidade também está passando por manutenção. De acordo com a equipe do Saae VR, o serviço será concluído no período da tarde.

O diretor do Saae, José Geral Santos, o Zeca, disse que mais duas obras estão sendo realizadas na cidade pela autarquia. “Além dessas manutenções, também estamos fazendo o muro de contenção na 209, onde passa a rede que abastece a região leste e nossa equipe está trocando uma rede, que está com vazamentos, na Elevatória Arthur Gonçalve”, destacou. Essa última abastece a região do Vila Brasília, Belo Horizonte, Coqueiro, Mariana Torres, Vale Verde, entre outras, e a previsão é que a troca seja concluída até o final do dia.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, comentou que os serviços de infraestrutura não podem parar na cidade. “Estamos no meio de uma pandemia, mas tentando manter nossas vidas e o mínimo de normalidade no nosso dia a dia. A população merece que os serviços continuem sendo oferecidos com qualidade”, explicou.