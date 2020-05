Secretário de Saúde é vítima do coronavírus

Secretário Municipal de Saúde de Resende, Alexandre Vieira, o “Tande”, testou positivo para coronavírus. O secretário está em isolamento domiciliar desde o dia 9 de maio, quando começou a sentir os primeiros sintomas e segue com quadro de saúde estável.

Segundo o secretário, uma servidora da área da saúde testou positivo para coronavírus e transmitiu o vírus. Todos os profissionais que tiveram contato com o secretário estão sendo monitorados quanto ao surgimento dos sintomas.

Segundo o secretário seu estado de saúde é bom. “Sinto apenas dor no corpo, pouca tosse, dor de cabeça e garganta. Não tive febre. Hoje estou melhor do que ontem (quarta-feira). Com certeza tudo vai passar e vou voltar o trabalho”, disse o secretário.