Volta Redonda amplia atendimento de saúde mental durante pandemia

70% dos pacientes já inseridos no setor, que foram atendidos no mês de abril, tiveram agravamento do transtorno devido ao Coronavírus

A Prefeitura de Volta Redonda registrou um aumento no número de atendimentos disponibilizados no setor de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde. Com canais para atendimento até por telefone, o setor tem realizado atendimento para pessoas impactadas pelo isolamento social diante do combate a Covid-19, o Novo Coronavírus.

O levantamento destacou ainda que 70% dos 2.074 pacientes atendidos em abril tiveram agravamento do transtorno devido à pandemia do Coronavírus. Desse total, 873 foram atendidos via telefone, o que não acontecia antes da pandemia. O setor de Saúde Mental registrou ainda que 30% dos atendimentos presenciais foram disponibilizados a novos usuários que desenvolveram algum tipo de transtorno por conta do isolamento.

A psiquiatra Marina Ferreira Carvalho Marina, que atende em uma das unidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Volta Redonda, destacou que os transtornos mentais são condições que afetam o indivíduo em todos os contextos da sua vida. “São alterações de humor, pensamento e comportamento em que percebemos como problema de saúde quando trazem prejuízos ao dia a dia das pessoas”, explicou a médica.

Segundo a psiquiatra neste período de pandemia, é possível observar um aumento, principalmente, nos casos de ansiedade, depressão e transtorno obsessivo-compulsivo. “Isso acontece porque o transtorno mental é causado por uma interação de fatores como hereditariedade, fatores biológicos/psicológicos e, principalmente, fatores ambientais que englobam fatores sociais e culturais. Em tempos difíceis como o que estamos vivendo, é importante proteger a sua saúde mental”.

Cuidar da rotina, organizando horário de trabalho, fazendo atividade física em casa, mantendo horários de sono e refeição, se alimentando de forma saudável, fazendo atividades prazerosas fora dos ambientes de risco e aglomerações e informando-se sobre a pandemia somente por veículos de credibilidade, evitando as fake news, ajudam a minimizar os danos causados durante o isolamento social.

Outras 204 pessoas impactadas pelo isolamento social devido a Covid-19 já foram atendidas pelo acolhimento psicológico, via telefone, criado pela Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, desde o dia 02 de abril. Desse total, 176 são mulheres e 28 homens. Dentre os principais atendimentos,104 são de situações de ansiedade, 32 orientações gerais, 29 questionamentos ligadas a Covid-19, 12 de pânico, 06 de depressão, 03 de situações clínicas, 06 de suicídios e 12 outros assuntos.

O serviço, que conta com uma equipe composta por 24 psicólogos, está à disposição da população de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, através dos números: 3339-9154, 3339-9674 e 3339-9158.

O prefeito Samuca Silva destaca que a administração municipal vem criando estratégias para conter a propagação do vírus na cidade e por isso é tão importante que todos permaneçam em casa. “Não existe outra forma de achatar a curva de contaminação sem ser a restrição social. Por isso estamos criando formas para atender a quem tiver algum tipo de transtorno durante a pandemia. Queremos cuidar integralmente das pessoas”, disse o prefeito.