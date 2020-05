Um caminhão tombou no final da manhã desta sexta-feira, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, em frente ao posto fiscal da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Ao tombar o caminhão ficou atravessado ocupando parte da outra pista, sentido contrário. Não há informações ainda sobre feridos.