CSN doa mais 110 mil máscaras de tecido para cidades da região

A CSN iniciou nesta sexta a entrega de 110 mil máscaras de tecido para as prefeituras das cidades da região distribuírem aos moradores. Hoje, já foram entregues 30 mil máscaras para Volta Redonda, cidade com a maior população do Sul Fluminense, e até segunda-feira serão entregues 20 mil para cada uma das seguintes prefeituras: Barra Mansa, Piraí, Porto Real e Resende.

O secretário municipal de Projetos Especiais e Captação de Volta Redonda, Joselito Magalhães, foi à empresa na tarde dessa sexta-feira, para receber o material das mãos do Diretor de Produtos da CSN, Milton Piccinini.

“Trata-se de uma parceria muito importante para o município de Volta Redonda nesse momento de união de todos contra a pandemia do coronavírus. Nossa cidade tem índices controlados da doença COVID 19 muito em função da distribuição de máscaras que foi feita lá atrás, numa primeira doação realizada pela CSN”, afirmou, lembrando que a CSN já havia doado 45 mil máscaras para a cidade no mês passado. A CSN também está arcando com parte do custeio do hospital de campanha instalado no Estádio Raulino de Oliveira.

Além da doação para as prefeituras, a CSN também disponibilizou máscaras aos seus colaboradores, terceiros e está adotando diversas medidas de prevenção ao novo coronavírus em todas as suas unidades.

Todas as ações são desenvolvidas com base nas recomendações das autoridades de saúde.