Ex-deputado Paulo Melo volta a ser preso no Rio

Uma nova etapa da operação Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu, na manhã desta quinta-feira, o ex-deputado estadual Paulo Melo e o empresário Mário Peixoto. Outros três mandados de prisão estavam para ser cumpridos pela Polícia Federal. Melo e Peixoto foram presos, segundo as investigações, diante de indícios de fraude nas compras para os hospitais de campanha da Covid-19. O ex-parlamentar, que já presidiu a Assembleia Legislativa do Rio, já tinha sido preso em uma etapa anterior da operação e estava em prisão domiciliar.

Os mandados da Operação Favorito – incluindo 42 de busca e apreensão – foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, “em razão dos indícios da prática dos crimes de lavagem de capital, organização criminosa, corrupção, peculato e evasão de divisas”.

A PF afirma que o grupo pagou vantagens indevidas a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), deputados estaduais e outros agentes públicos.

Os investigadores da Lava Jato fizeram interceptações, com autorização da Justiça, e descobriram que pessoas ligadas a Peixoto trocaram informações sobre compras e aquisições dos hospitais de campanha para enfrentar a pandemia de Covid-19 no Rio de Janeiro. O contrato foi vencido pela Organização Social Iabas.

Segundo as investigações, mesmo antes da contratação, planilhas de custos já estavam sendo preparadas, o que levantou a suspeita de fraudes no processo.

A PF afirma que o grupo ligado a Peixoto “vem há pelo menos 10 anos se destacando como um dos principais fornecedores de mão de obra terceirizada para o governo do Rio de Janeiro”.

Os investigadores afirmam que cooperativas de trabalho e organizações sociais foram, na maioria, “constituídas em nome de interpostas pessoas [laranjas, a fim de permitir a lavagem dos recursos públicos desviados e disfarçar o repasse de valores para agentes públicos envolvidos”.

Até o momento desta publicação, a defesa dos suspeitos não havia se manifestado. G1 (informações)