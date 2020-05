Justiça decide manter comércio aberto em Volta Redonda

Em sua participação nas redes sociais, o prefeito Samuca Silva, informou que o juiz André Aiex Baptista Martins, da 6ª Vara Civil de Volta Redonda recusou no final da tarde desta sexta-feira, o pedido do Ministério Público do Estado do Rio, para suspender o acordo que permitiu a abertura do comércio na em Volta Redonda.

Mediante a recusa o comércio, que reabriu no dia 11, vai poder continuar atendendo com algumas restrições. Samuca ressaltou mais uma vez que as medidas tomadas pelo município tem sido importantes para manter a reabertura do comércio.

Está mantida a abertura dos shoppings a partir de segunda-feira. No entanto, Samuca frisou que a reabertura é para manter os empregos. Idosos e crianças estão proibidos de frequentar os shoppings.