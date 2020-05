Motoqueiro morre em acidente na Lúcio Meira, em Barra do Piraí

Um motoqueiro, de 22 anos, cujo nome não foi divulgado, morreu em um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, no km 258, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no trecho que corta o bairro Lagoa Azul, em Barra do Piraí.

A colisão foi entre um Fiat Fiorino e uma moto. O condutor da moto morreu no local do acidente. Policiais rodoviários federais (PRF) estiveram no local onde fizeram a ocorrência de trânsito e aguardaram a chegada do policial civil para a perícia.

O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Barra do Piraí.