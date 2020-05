Mulher é atropelada na Dutra, em Itatiaia

Uma mulher, de 39 anos, foi atropelada no início da noite desta sexta-feira, por volta das 18h30min, no km 319, nas proximidades da praça de pedágio, na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas proximidades existe uma passarela para pedestres. O veículo atropelador, um VW/FOX, permaneceu no local.

A mulher foi socorrida com lesões graves e foi levada para o Hospital de Emergência de Resende (foto). A unidade hospitalar ainda não informou o estado de saúde da vítima.