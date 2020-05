Profissionais da UPA particpam de capacitação de equipamento de proteção individual

Treinamento das equipes é para atendimento de casos suspeitos de coronavírus

A Prefeitura de Resende realizou, na última semana, diversas capacitações para as equipes da UPA 24h, situada no bairro Cidade Alegria. O treinamento é para ensinar e auxiliar os profissionais sobre o uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) nos atendimentos de casos suspeitos de coronavírus que possam aparecer na unidade.

Além disso, os profissionais também aprenderam sobre a intubação de sequência rápida e parada cardiorespiratório, que podem ser comuns em casos graves da Covid-19. A capacitação contou com a participação de todas as equipes da unidade de saúde, com o uso dos equipamentos necessários para o treinamento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no treinamento são abordados a importância dos cuidados com a segurança e o procedimento correto com EPI, paramentação e desparamentação do equipamento. Além do manejo do paciente que tenha o coronavírus.

A administração municipal tem realizado essas capacitações com o objetivo de levar o máximo de orientações sobre a Covid-19 para todos os profissionais de saúde que atuam nas unidades de saúde do município. Todos os treinamentos são voltados para a segurança dos profissionais e também dos pacientes.

A Prefeitura de Resende lembra também que a UPA 24h do bairro conta com um espaço reservado para as pessoas que chegam apresentando sintomas de síndromes gripais, assim como é feito no Hospital Municipal de Emergência. A gestão continua adotando diversas medidas para o enfrentamento e circulação do coronavírus em Resende.