Advogada suspeita de envolvimento com tráfico é presa em Volta Redonda

A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu na tarde desta sexta-feira, em Volta Redonda, uma advogada suspeita de ligação com o tráfico de drogas. Segundo o delegado Ronaldo Aparecido, os agentes cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Além dela, um suspeito de tráfico foi preso em flagrante, no bairro Roma, também em Volta Redonda, durante o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão.

Ronaldo explicou que a advogada atuaria como “laranja” do traficante Elmo Silva Lopes Júnior, o “Juninho Nazaré”, apontado pela polícia como chefe do tráfico no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, e também em comunidades de Angra dos Reis. Segundo ele, a operação foi deflagrada com o objetivo combater a lavagem de dinheiro do tráfico.

“A advogada era encarregada da compra de imóveis com o dinheiro arrecadado com o tráfico. Além disso, gerenciava aluguéis e reforma dos imóveis”, disse ele.