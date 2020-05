Um idoso, de 97 anos, morador do distrito de Lídice (Rio Claro), morreu nesta sexta-feira, vítima do coronavírus (Covid-19), no Hospital Regional de Volta Redonda, onde estava internado. O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O idoso não tinha doença pré-existente. Rio Claro soma agora 21 casos confirmados de Covid-19 e outros 29 suspeitos, um deles em isolamento domiciliar.