PRF flagra moto com registro de adulteração na Lúcio Meira (BR-393)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no início da tarde deste sábado, por volta das 12 horas, uma moto Yamaha/XJ6, com placa de Nova Iguaçu (RJ), com sinais de adulteração na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) sentido Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

A moto era conduzida por um jovem, de 21 anos, tendo na garupa um adolescente, de 17 anos. Eles foram parados durante uma blitz de um grupo de motociclistas da PRF no combate a criminalidade, no km 284, no trecho do bairro Santo Agostinho (VR).

Ao serem abordados, o condutor de 21 anos informou que não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e apresentou o CRLV do veículo, que logo foi verificado apresentar indícios de adulteração. Após consultas aos sistemas policiais confirmaram que a moto havia sido furtada em 2019 em uma unidade do Detran RJ.

Também foram encontrados indícios de adulteração no chassi e nos demais elementos de identificação da moto. Indagado sobre a procedência do veículo, o condutor informou que adquiriu a motocicleta através de um site de compras pela internet pelo valor de R$ 14 mil que lhe foi entregue em Piraí (RJ) cujo nome do vendedor não se recordava.

Com base nas adulterações constatadas a confirmação só será possível após perícia técnica da Polícia Civil para identificação da motocicleta original e seus registros. O condutor de 21 anos e o adolescente, de 17 anos, informaram que são residentes no bairro “Paraíso de Baixo” em Barra Mansa.

Diante dos fatos, a motocicleta, o condutor e passageiro foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda para as providências de praxe. A princípio, por receptação. Na operação foram apreendidos seis motos e dois carros.